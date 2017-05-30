Шарапова заняла 23-е место в рейтинге самых популярных спортсменов мира ESPN

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 23-ю строчку в рейтинге самых популярных спортсменов мира по версии ESPN.

Всего в списке 100 человек, а возглавляет его нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Второе место у баскетболиста «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, а третье — у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. При этом Шарапова — единственная россиянка, попавшая в список. Если рассматривать исключительно женщин, то Мария уступает лишь бойцу MMA Ронде Роузи (16-е место) и ещё одной теннисистке Серене Уильямс (19-е место).