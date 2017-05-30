Халеп стартовала на «Ролан Гаррос» с победы над Чепеловой

Румынка Симона Халеп (3) в первом круге Открытого чемпионата Франции уверенно переиграла словачку Яну Чепелову со счётом 6:2, 6:3. За 1 час 7 минут 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, активно выиграла 11 розыгрышей, допустив 23 невынужденные ошибки, а её оппонентка сделала 10 «виннерсов» при 29 собственных неточностях.

Во втором круге Халеп сыграет с немкой Татьяной Марией, обыгравшей ранее китаянку Дуань Инъин со счётом 6:4, 6:1. Встреча пройдёт в четверг, 1 июня.