Кузнецов: считаю, что в розыгрышах я превосходил Маррея

Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал поражение от британца Энди Маррея со счётом 4:6, 6:4, 2:6, 0:6 в матче первого круга «Ролан Гаррос».

«Обидно, конечно. Может быть, до матча никто особо не думал, что я выиграю, но сам для себя я понимал, что могу. И по ходу игры, особенно в первых двух сетах, я осознавал, что действую фактически лучше. Немного не хватало подачи, но в розыгрышах, считаю, я его превосходил. К сожалению, удалось только один сет выиграть, да и тот с нервами. Было много брейков.

Играть на приёме в первых двух сетах получалось лучше, чем на подаче. А если бы держал свою… Обидно. Но с другой стороны, провёл достаточно неплохой грунтовый сезон. Считаю, что я прибавил. Немного неправильную дорогу выбрал в начале сезона, но сейчас всё налаживается. Есть определённая уверенность, что я прогрессирую. И в будущем всё будет лучше», — приводит слова Кузнецова «Спорт-экспресс».