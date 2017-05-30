Радваньска отдала лишь 2 гейма Ферро в первом круге «Ролан Гаррос»

Полячка Агнешка Радваньска (9) в первом круге Открытого чемпионата Франции разгромила француженку Фиону Ферро (WC) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. 28-летняя уроженка Кракова, занимающая 10-е место в рейтинге АТР, активно выиграла 19 розыгрышей, допустив всего 6 невынужденных ошибок. У её соперницы эти показатели составили 24 и 29 соответственно.
Следующей оппоненткой Радваньской станет бельгийка Элисон ван Эйтванк (Q), ранее победившая японку Наоми Осаку со счётом 6:3, 7:5.