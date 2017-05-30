Халеп: восстановилась после травмы процентов на 80

Румынка Симона Халеп после победы над словачкой Яной Чепеловой со счётом 6:2, 6:3 в первом круге «Ролан Гаррос» прокомментировала ход стартовой встречи.

«Я просто одна из теннисисток в сетке. Чувствую уверенность и понимаю, что могу выигрывать матчи, но не думаю об итоговом результате. Хочу двигаться постепенно и выигрывать каждый матч. Я могла бы сыграть чуть лучше с форхенда, но в целом довольна показанным теннисом.

Что касается травмы, полученной в Риме, то я всё ещё чувствую боль, но могу играть. Было непросто, но последние два-три дня я хорошо тренировалась и почти не чувствую боли. Думаю, сейчас я восстановилась процентов на 80", — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.