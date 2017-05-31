Свитолина: с матча со Шведовой на Уимблдоне я стала гораздо сильнее

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над Ярославой Шведовой из Казахстана со счётом 6:4, 6:3 в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я думаю, что мне достался очень трудный соперник по первому кругу. Наверное, никто бы не хотел сразу играть с Ярославой. Я проиграла ей на Уимблдоне в прошлом году, но с тех пор стала гораздо сильнее и чувствую себя увереннее. Я немного нервничала, но в то же время смогла сыграть спокойно и уверенно», — приводит слова Свитолиной официальный сайт «Ролан Гаррос».