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Касаткина: пара последних недель были для меня адовыми

31 мая 2017, среда. 01:21. Теннис

Россиянка Дарья Касаткина (26) прокомментировала победу над бельгийкой Яниной Викмайер со счётом 7:5, 6:4 в первом круге «Ролан Гаррос». По словам Касаткиной, она до последнего момента не была уверена, сможет ли выступить на турнире из-за травмы голеностопа, полученной в Риме.

«Очень счастлива, что смогла сыграть на сто процентов. Думаю, что это был хороший матч. Довольна, что выиграла и, полагаю, показала теннис неплохого уровня.

Я вообще не была уверена, смогу ли играть. Планировала выйти на корт и просто посмотреть, что будет получаться. Счастлива, что смогла бегать, а не просто перебивать мячи на другую сторону. Пара последних недель были адовыми. Просто ад. Когда получаешь травму, едешь в больницу, сидишь у двери кабинета с ногой, как у слона, не знаешь, чего ожидать. Но в итоге я здесь, и это здорово.

«Ролан Гаррос» — особенный турнир для меня. Это был мой первый юниорский «Большой Шлем», здесь я выиграла единственный юниорский титул. Он же был моим первым взрослым мэйджором. Я тут в пятый раз. Очень люблю сюда приезжать. Всё тут знаю. Люблю эту атмосферу. Надеюсь, задержаться тут ещё на несколько дней. Хотя лучше, конечно, на две недели», — приводит слова Касаткиной «Спорт-экспресс».

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Дарья поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой (Q).

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Касаткина Янина Викмайер Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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