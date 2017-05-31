В 12:10 по московскому времени начнётся матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Екатерина Макарова и украинка Леся Цуренко. По личным встречам впереди 28-летняя уроженка Москвы — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Цуренко на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с Еленой Остапенко из Латвии, либо с пуэрториканкой Моникой Пуиг.