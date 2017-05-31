Вавринка: когда пришлось отыгрывать 3 сетбола, я постарался сыграть агрессивнее

Швейцарец Стэн Вавринка поделился впечатлениями после победы над словаком Йозефом Коваликом в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 7:6 (8:6), 6:3.

«Я хорошо себя чувствую и в целом доволен проведённым матчем. Переход после победы в Женеве в субботу получился непростым. Но я сейчас играю хорошо. Я провёл несколько матчей, одержал ряд побед. Когда обретаешь уверенность в своих силах, то играешь лучше. Я доволен своей работой на тренировках и тем, что выиграл несколько больших матчей.

Когда мне пришлось отыгрывать три сетбола, я постарался сыграть агрессивнее и оказывать больше давления на соперника. Пока сет не закончен, шансы на победу остаются, особенно если твой соперник уже проиграл одну партию. Думаю, я провёл матч уверенно и доволен тем, как справился. Мне понравились ощущения во время игры», — цитирует Вавринку официальный сайт тура.