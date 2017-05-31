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А. Мюллер: это были самые напряжённые три с половиной часа в моей карьере

31 мая 2017, среда. 09:16. Теннис

Француз Александр Мюллер поделился эмоциями после поражения от бразильца Тьяго Монтейро в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 0:6.

«Пожалуй, это были самые напряжённые три с половиной часа в моей карьере. Мне понравилось. Я старался как мог. Очень хотел выиграть этот матч, так как впервые выступал на «Ролан Гаррос». Но, если честно, я ни о чём не жалею. У меня правда были слёзы, так как атмосфера была просто чудесной. Когда я осознал, что проиграю, то почувствовал много эмоций. Это придало мне сил», — цитирует Мюллера официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Ролан Гаррос
Новости. Теннис
31 мая 2017, среда
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