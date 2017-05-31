Коккинакис: я очень рад, что наконец вернулся на корт

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис поделился впечатлениями после поражения от представителя Японии Кея Нисикори в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 4:6. Танаси перенёс операцию на плече в декабре 2015 года и с тех пор провёл лишь два матча в одиночном разряде.

«Это было непростое время, но я очень рад, что наконец вернулся на корт. Я отлично себя чувствовал во время игры. Думаю, я провёл достаточно неплохой матч», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт тура.