Иснер: на брейк-пойнтах я сыграл гораздо лучше, чем в других матчах в этом году

Американец Джон Иснер поделился впечатлениями после победы над австралийцем Джорданом Томпсоном в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

«Думаю, на брейк-пойнтах сегодня я сыграл гораздо лучше, чем в других матчах в этом году. Я очень этому рад. Больше всего я горжусь тем, что не терял голову по ходу встречи и был сосредоточен. В итоге мне удалось дожать соперника, хотя было очень нелегко.

Я уверен в своих силах сейчас. Так хорошо я себя в этом году ещё не чувствовал. Обрести уверенность нелегко, а потерять очень просто. Когда я выхожу на корт и говорю себе, что просто буду играть и останусь доволен любым результатом, то у меня всё начинает получаться», — цитирует Иснера официальный сайт тура.