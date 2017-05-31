В 14:00 по московскому времени начнётся матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют португалец Жоау Соуза и действующий победитель турнира серб Новак Джокович (2). По личным встречам впереди вторая ракетка мира — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Соуза — Джокович на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с итальянцем Стефано Наполитано (Q), либо с аргентинцем Диего Шварцманом.