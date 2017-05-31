Альмагро: мне нужно будет стараться больше играть дель Потро под бэкхенд

Испанский теннисист Николас Альмагро, одолевший в первом круге Открытого чемпионата Франции киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:1), поделился ожиданиями от матча с представителем Аргентины Хуаном-Мартином дель Потро.

«Дель Потро постарается диктовать условия на корте благодаря своим ударам с форхенда. Я попытаюсь ему противостоять. Мне нужно будет стараться больше играть ему под бэкхенд. Я буду действовать агрессивно. Это мой теннис», — приводит слова Альмагро официальный сайт тура.