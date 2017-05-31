В 14:15 по московскому времени начнётся матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют действующая победительница турнира испанка Гарбинье Мугуруса (4) и эстонка Анетт Контавейт. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Контавейт на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо со шведкой Юханной Ларссон, либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (27).