Кирьос: я отлично подавал в важные моменты матча с Кольшрайбером

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции над немцем Филиппом Кольшрайбером со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

«Перед моим первым матчем здесь было немало вопросов о том, как я смогу сыграть. Я провёл не так много матчей на грунте в этом сезоне. У меня были проблемы со здоровьем, и я не чувствовал большой уверенности в своих силах. Увидев турнирную сетку, я подумал, что будет нелегко. Кольшрайбер долгое время выступает в туре. Он знает, как выигрывать матчи. Он комфортно себя чувствует на грунте.

Я сегодня отлично подавал в важные моменты и в целом демонстрировал тот стиль игры, который позволил победить. Надеюсь продолжить в том же духе», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.