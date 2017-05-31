Остапенко победила Пуиг и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Представительница Латвии Елена Остапенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв олимпийскую чемпионку, представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Елена 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса. 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг Остапенко поспорит с победительницей матча Екатерина Макарова (Россия) — Леся Цуренко (Украина).