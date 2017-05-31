Макарова взяла всего 4 гейма в матче с Цуренко во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах проиграв украинке Лесе Цуренко со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Уроженка Москвы совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Леси 2 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Цуренко на «Ролан Гаррос».

За выход в четвёртый круг Цуренко поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко.