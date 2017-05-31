В. Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, победив Нару

Американская теннисистка Винус Уильямс (10) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв представительницу Японии Куруми Нару со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 виннеров и 17 неточностей.

За выход в четвёртый круг Уильямс поспорит с победительницей матча Рихел Хогенкамп (Нидерланды, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия).