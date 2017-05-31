В 15:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представитель Нидерландов Робин Хасе и испанец Рафаэль Надаль (4). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хасе — Надаль на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с сербом Виктором Троицки.