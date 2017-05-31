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Текстовая онлайн-трансляция матча Хасе — Надаль на «Ролан Гаррос»

31 мая 2017, среда. 14:00. Теннис

В 15:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представитель Нидерландов Робин Хасе и испанец Рафаэль Надаль (4). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Хасе — Надаль на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с сербом Виктором Троицки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль Робин Хасе Ролан Гаррос
Новости. Теннис
31 мая 2017, среда
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20:51 Халеп стартовала на «Ролан Гаррос» с победы над Чепеловой
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20:30 Шарапова заняла 23-е место в рейтинге самых популярных спортсменов мира ESPN
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19:53 Аму лишён аккредитации на «Ролан Гаррос» за поцелуй и объятия с журналисткой
19:22 Монфис обыграл Брауна на «Ролан Гаррос», допустив 11 невынужденных ошибок
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