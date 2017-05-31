Тим и Гоффен вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции

Австрийский теннисист Доминик Тим (6) вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представителя Италии Симоне Болелли (Q) со счётом 7:5, 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минут. Уроженец Винер-Нойштадта 8 раз подал навылет, активно выиграл 42 очка и совершил 32 невынужденные ошибки. На счету Болелли ни одного эйса, 18 виннеров и 39 неточностей.

За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Тим поспорит с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Стив Джонсон (США, 25).