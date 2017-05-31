Джонсон и Шварцман пробились в третий круг «Ролан Гаррос», Карлович выбыл

Американский теннисист Стив Джонсон (25) пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях одолев представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 6:2, 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 3 часа 53 минуты. Уроженец Оринджа 12 раз подал навылет, активно выиграл 53 очка и совершил 30 невынужденных ошибок. На счету Борны 10 эйсов, 55 виннеров и 49 неточностей.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Джонсон поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом (6).