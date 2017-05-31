Мугуруса с трудом победила Контавейт на «Ролан Гаррос», Бертенс выбыла

Действующая победительница Открытого чемпионата Франции испанка Гарбинье Мугуруса (4) вышла в третий круг «Ролан Гаррос—2017», одолев представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. 23-летняя уроженка Каракаса дважды подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету Контавейт 3 эйса, 36 виннеров и 39 неточностей.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Мугуруса, занимающая пятую строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Казахстана Юлий Путинцевой (27).