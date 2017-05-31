Макарова и Веснина с победы стартовали на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Олимпийские чемпионки 2016 года россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они обыграли представительниц Франции Фиону Ферро и Марго Йеролимос со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 56 минут.

За выход в третий круг второго турнира «Большого шлема» 2017 года Макарова и Веснина поспорят с победительницами противостояния Шуко Аояма / Ян Чжаосюань (Япония / Китай) — Алла Кудрявцева / Александра Панова (Россия).