Возняцки вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», не отдав ни одного гейма Абанде

Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов одиннадцатый номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах разгромив начавшую турнир с квалификации канадку Франсуазу Абанду со счётом 6:0, 6:0. Теннисистки провели на корте 52 минуты. 26-летняя Возняцки один раз подала навылет и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету 20-летней Абанды один эйс и две ошибки на подаче.

За выход в четвёртый круг Возняцки сыграет с американкой Катрин Беллис.