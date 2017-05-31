Младенович, Бачински и Мертенс вышли в 3-й круг «Ролан Гаррос»

Французская теннисистка Кристина Младенович, получившая от организаторов 13-й номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв начавшую турнир с квалификации итальянку Сару Эррани со счётом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Младенович один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Эррани два брейка.

В других матчах второго круга швейцарка Тимя Бачински лишь два гейма отдала Мэдисон Бренгл из США — 6:0, 6:2, а бельгийка Элисе Мертенс в двух сетах обыграла голландку Рихел Хогенкамп со счётом 6:3, 6:4.