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Раонич вышел в третий круг «Ролан Гаррос», подав навылет 25 раз

31 мая 2017, среда. 20:00. Теннис

Канадский теннисист Милош Раонич, получивший от организаторов пятый номер посева, вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх сетах обыграв бразильца Рожериу Дутра да Силва со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Раонич 25 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из двадцати брейк-пойнтов. На счету бразильца один эйс, семь ошибок на подаче и два брейка.

В другом матче второго круга испанец Альберт Рамос-Виньолас (19) разгромил француза Бенжамена Бонзи (WC) со счётом 6:2, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
31 мая 2017 года, среда. 17:15 МСК
Милош
Раонич
Рожериу
Дутра да Силва
4:6 6:2 6:3 6:4
Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
31 мая 2017 года, среда. 18:00 МСК
Бенжамен
Бонзи
Альберт
Рамос-Виньолас
2:6 1:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Милош Раонич
Новости. Теннис
31 мая 2017, среда
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