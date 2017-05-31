Раонич вышел в третий круг «Ролан Гаррос», подав навылет 25 раз

Канадский теннисист Милош Раонич, получивший от организаторов пятый номер посева, вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх сетах обыграв бразильца Рожериу Дутра да Силва со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Раонич 25 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из двадцати брейк-пойнтов. На счету бразильца один эйс, семь ошибок на подаче и два брейка.

В другом матче второго круга испанец Альберт Рамос-Виньолас (19) разгромил француза Бенжамена Бонзи (WC) со счётом 6:2, 6:1, 6:1.