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Макарова: травму бедра получила, видно, напряжение матча с Кербер сказалось

31 мая 2017, среда. 20:51. Теннис

Российская теннисистка Екатерина Макарова, начавшая «Ролан Гаррос» с победы над первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер, уже во втором круге завершила борьбу в одиночном турнире, проиграв украинке Лесе Цуренко со счётом 2:6, 2:6. Также Макарова вместе с Еленой Весниной вышла во второй круг в паре.

«На самом деле Леся не такой простой соперник для меня. И предыдущие матчи у нас с ней были очень тяжёлые. В прошлый раз на харде в Майами я еле вытянула почти проигранный матч. Я уступала 0:1 по сетам и 2:4 во втором. Так что и сегодня настраивалась на непростой матч. Да, я очень хорошо начала, но потом и Леся начала показывать очень удачный теннис. Не могу сказать, что это я наошибалась. Действительно были розыгрыши, где Леся меня забивала. Она действительно меня переиграла. Хочется отдать ей должное.

Конечно, очень обидно. Казалось, после такой победы выйдешь и всех обыграешь. Но ведь такая победа, как над Кербер, в то же время отнимает эмоции и силы. Да и два дня перерыва ощущаются. Воспринимается как новый турнир. Звёзды немножко не сошлись. К тому же травму на тренировке получила. Обидно, потому что мне сейчас действительно нравится моя игра и состояние.

Какого характера травма? На следующий день после матча с Кербер в первые пять минут тренировки вдруг почувствовала резкую боль в левом бедре. Пришлось переходить в щадящий режим тренировок, и ОФП нормально не могли сделать. Всё время проводила с физиотерапевтом. Видно, напряжение матча с Кербер всё-таки сказалось. Организм после такой победы дал ответ. Всё-таки это волнительно – первый круг на «Большом шлеме» с таким соперником…. Но ничего, я не падаю духом. Грунт — это всё-таки не самое любимое моё покрытие. Впереди ещё трава, и хард, и много всего хорошего. И потом, у нас ещё пара! Будем играть», — приводит слова Макаровой «Спорт-экспресс».

Макарова взяла всего 4 гейма в матче с Цуренко во втором круге «Ролан Гаррос»
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Екатерина Макарова Леся Цуренко
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31 мая 2017, среда
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