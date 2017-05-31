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Жабер впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»

31 мая 2017, среда. 21:03. Теннис

Теннисистка из Туниса Онс Жабер, выступающая в основной сетке «Ролан Гаррос» в качестве «лаки лузера», вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв словачку Доминику Цибулкову, получившую от организаторов шестой номер посева, со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. 22-летняя Жабер три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету 28-летней седьмой ракетки мира Цибулковой один брейк и три ошибки на подаче.

Жабер стала первой арабской теннисисткой, дошедшей до третьего круга турнира «Большого шлема». При этом Онс, занимающая 114-е место в рейтинге WTA, впервые одержала победу над соперницей из топ-10. За выход в четвёртый круг Жабер сыграет со швейцаркой Тимей Бачински (30).

Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
31 мая 2017 года, среда. 19:15 МСК
Онс
Жабер
Доминика
Цибулкова
6:4 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Доминика Цибулкова
Новости. Теннис
31 мая 2017, среда
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