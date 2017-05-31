Пуи и Карреньо-Буста вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции

Французский теннисист Люка Пуи, получивший от организаторов 16-й номер посева, вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв бразильца Томаса Беллуччи со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Пуи 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Беллуччи 3 эйса, 8 ошибок на подаче и 2 брейка.

В другом матче второго круга 20-й сеяный испанец Пабло Карреньо-Буста взял верх над вышедшим из квалификации японцем Таро Дэниэлом со счётом 7:5, 6:4, 4:6, 6:0.