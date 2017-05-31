Кузнецова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Доден

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, в трёх сетах обыграв француженку Осеан Доден со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. Кузнецова 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 9 из 13 брейк-пойнтов. На счету Доден 3 эйса, 12 ошибок на подаче и 9 брейков.

За выход в четвёртый круг Кузнецова сыграет с китаянкой Чжан Шуай, посеянной под 32-м номером.