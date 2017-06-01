Кузнецова: я рада, что столкнулась с такой сложной ситуацией и прошла дальше

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу над француженкой Осеан Доден со счётом 7:6(5), 5:7, 6:3 в матче второго круга «Ролан Гаррос».

«Это была трудная соперница. К тому же, болельщики немного ей помогали. Этого она и добивалась, а я, возможно, была немного пассивной. На турнирах «Большого шлема» ты сталкиваешься с разными ситуациями. Игрокам, которые не на топ-позициях, нечего терять, они мотивированы играть на более высоком уровне. Так что я довольна, что прошла дальше.

Чувствую себя хорошо, я была сильна морально. В матче не было ритма, все сводилось к одному или двум ударам. Раньше я бы расстроилась, но сейчас я использовала весь свой опыт, чтобы оставаться спокойной. Я рада, что столкнулась с такой ситуацией. Я чувствую, что могу пройти далеко. Не важно, на какой позиции в рейтинге я нахожусь. Но всё будет зависеть от обстоятельств. Каждый раунд — это битва. И я чувствую себя хорошо», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт турнира.