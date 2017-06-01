Жабер: надеюсь, достичь на «Ролан Гаррос» гораздо большего

Победительница юниорского «Ролан Гаррос» — 2011 22-летняя спортсменка из Туниса Онс Жабер стала первой арабской теннисисткой, вышедшей в третий круг Открытого чемпионата Франции. Также она первый «лаки лузер», который сыграет в третьем круге Открытого чемпионата Франции с 1996 года (за 21 год). При этом Онс, занимающая 114-е место в рейтинге WTA, впервые одержала победу над соперницей из топ-10, словачкой Доминикой Цибулковой.

“Я действительно счастлива. Болельщики помогли мне, особенно тунисцы. У меня приятные воспоминания о победе здесь на юниорском турнире, но я надеюсь достичь в Париже намного большего. Моя соотечественница Селима Сфар является источником вдохновения для меня. Я надеюсь, что она сможет прийти и поддержать меня здесь. Она заставляла меня немало побегать по корту, когда мы тренировались вместе”, — приводит слова Жабер официальный сайт «Ролан Гаррос».