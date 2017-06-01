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Джокович: я чувствовал себя лучше, чем в 1-м круге. Это именно то, что я хотел

1 июня 2017, четверг. 09:13. Теннис

Серб Новак Джокович поделился впечатлениями после победы над португальцем Жоау Соузой во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:1, 6:4, 6:3.

«В целом я чувствовал себя лучше, чем в матче первого круга. Это именно то, что я хотел. Думаю, я достиг такого этапа в своей жизни, когда мне всегда нужно находить новые пути мотивации и вдохновения для себя. Наличие Агасси в моей команде и некоторые другие изменения определённо сказываются положительно в этом смысле. Я готов к тому, что будет дальше. Я всё ещё молод умом и телом. Буду продолжать двигаться дальше. Посмотрим, чего я смогу достичь», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Жуан Соуза Новак Джокович Ролан Гаррос
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