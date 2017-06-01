Шварцман: чтобы обыграть Новака, мне нужно будет выложиться больше чем на 100%

Аргентинец Диего Шварцман поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в третьем круге Открытого чемпионата Франции

«Мне нужно прибавить и сосредоточиться на восстановлении ног со своей командой. К игре с Новаком нужно подойти в идеальном состоянии. Чтобы обыграть его, мне нужно будет выложиться больше чем на 100%. Я постараюсь сделать это. Я уверен в себе. Я во второй раз сыграю на корте Филиппа Шатрье. Постараюсь насладиться игрой и показать хороший теннис», — цитирует Шварцмана официальный сайт тура.