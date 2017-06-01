Джонсон: знаю, что отец смотрел на меня с небес в последнем розыгрыше

Американский теннисист Стив Джонсон, одолевший во втором круге Открытого чемпионата Франции представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 6:2, 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (8:6), признался, что находится в непростом эмоциональном состоянии после смерти отца.

«Я скучаю по отцу. Я бы очень хотел, чтобы он был рядом сейчас. Я знаю, что он смотрел на меня с небес в последнем розыгрыше и придал мне сил завершить игру в свою пользу. Физически я готов нормально, но в эмоциональном плане всё плохо. Отец всегда учил меня быть бойцом и сражаться на корте. Это я и стараюсь делать каждый день. Это всё, что я могу делать.

Теннис был его жизнь и страстью, во многом больше, чем для меня. Он обожал теннис и очень любил говорить о нём. Признаюсь, что иногда я уставал от этого и мне хотелось бросить игру. Но я всегда возвращаюсь к этим воспоминаниям.

Отец очень много значил для меня, но ты не всегда осознаёшь важность того, что он делал. Сейчас я уже могу рассказывать целые истории о том, чего он сумел добиться благодаря теннису и как помогал детям. Он был замечательным человеком.

Я горжусь тем, что некоторые его мечты сбылись. Он увидел меня на центральном корте Уимблдона и стадионе Артура Эша на US Open. Последней моей игрой, которую он видел, была моя встреча с Роджером Федерером в Индиан-Уэллсе. Это был прекрасный матч. Осталось немало забавных воспоминаний. Я знаю, что отец со мной», — цитирует Джонсона официальный сайт тура.