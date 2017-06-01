Карреньо-Буста: я очень рад, что достиг отметки в 100 побед

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, обыгравший во втором круге Открытого чемпионата Франции представителя Японии Таро Дэниэла со счётом 7:5, 6:4, 4:6, 6:0, одержал свою 100-ю победу в туре. За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» он поспорит с болгарином Григором Димитровым.

«Конечно, я очень рад, что достиг отметки в 100 побед. Не думаю, что всем это по силам. Многим, конечно, но не всем. Надеюсь, впереди у меня будет ещё немало побед», — приводит слова Карреньо-Бусты официальный сайт ATP-тура.