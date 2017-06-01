Пуи: не могу сказать, что я удовлетворён выходом в третий круг «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Люка Пуи, получивший от организаторов 16-й номер посева, поделился впечатлениями после выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции. Накануне он в трёх сетах обыграл бразильца Томаса Беллуччи со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2. Его следующим соперником будет испанец Альберт Рамос-Виньолас.

«Если честно, не могу сказать, что я доволен или удовлетворён выходом в третий круг. Я хочу пройти гораздо дальше. Я буду двигаться вперёд матч за матчем», — приводит слова Пуи официальный сайт тура.