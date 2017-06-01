Абанда: надеюсь, в будущем я буду напрямую попадать в основную сетку

Канадская теннисистка Франсуаза Абанда прокомментировала своё поражение от датчанки Каролины Возняцки во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 0:6, 0:6.

«Каролина сыграла отлично, очень умно. Для неё это был второй матч на турнире, а для меня уже пятый. Я не смогла выдержать это испытание физически. Надеюсь, в будущем я буду напрямую попадать в основную сетку. Очень сложно начинать с квалификации и потом надеяться на проход в более далёкие раунды основной сетки», — цитирует Абанду официальный сайт тура.