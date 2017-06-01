Мугуруса: я не так давно проиграла Контавейт и в этот раз действовала иначе

Действующая победительница Открытого чемпионата Франции испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу во втором круге «Ролан Гаррос» над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

«Я ожидала, что матч получится таким, потому что мы уже недавно встречались. Я видела её игру на нескольких предыдущих турнирах. Она играла очень уверенно. Я понимала, что на корте будет настоящая битва. Не так давно я ей проиграла. В этот раз я действовала иначе, и это помогло мне победить.

Нужно наслаждаться подобными сражениями. Когда ты побеждаешь, то гордишься своей игрой и проделанной работой», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.