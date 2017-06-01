В 15:00 по московскому времени начнётся матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Елена Веснина (14) и представительница США Варвара Лепченко. По личным встречам впереди олимпийская чемпионка 2016 года — 2-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Лепченко на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с румынкой Сораной Кырстей, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро (21).