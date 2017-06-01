Касаткина победила Вондроушову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина (26) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв чешку Маркету Вондроушову (Q) со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Уроженка Тольятти активно выиграла 16 очков и совершил 16 невынужденных ошибок. На счету Вондроушовой 19 виннеров и 23 неточности.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Вондроушова на «Ролан Гаррос»

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Касаткина поспорит либо с представительницей Германии Татьяной Марией, либо с румынкой Симоной Халеп (3).