Беккер: мне пришлось напомнить Джоковичу, что он родился на грунте

Знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, как ему удалось помочь своему бывшему подопечному сербу Новаку Джоковичу выиграть «Ролан Гаррос» в 2016 году.

«В 25 лет в середине матча я был убеждён, что для победы должен выполнять больше ударов навылет. В 50 лет ты понимаешь вещи лучше, и когда я работал с Новаком, увидел, что он делает хорошо, а что не так успешно. Мы поработали над другим настроем, стратегией и положением на корте.

Мне пришлось напомнить ему: ты родился на грунте. На этом покрытии ты начал играть в теннис. Так что если и есть покрытие, на котором ты должен себя чувствовать, как дома, то это грунт, а не трава и не хард, поэтому в первую очередь нужно помнить о том, где ты начал играть в теннис. Я что-то задел в нём, и он стал играть расслабленнее. Он осознал, что в финале с Марреем должен победить», — сказал Беккер в эфире «Евроспорта».