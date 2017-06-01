Свитолина и Корне вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции

Украинская теннисистка Элина Свитолина (5) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. Уроженка Одессы, занимающая шестую строчку в рейтинге WTA, активно выиграла 32 очка и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету Пиронковой 25 виннеров и 26 неточностей.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Свитолина поспорит с представительницей Польши Магдой Линетт.