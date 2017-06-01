Навратилова: Корт — потрясающая теннисистка и гомофоб

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова, не скрывающая своей нетрадиционной сексуальной ориентации, выступила с открытым письмом, в котором раскритиковала последние замечания знаменитой австралийской теннисистки Маргарет Корт в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. Маргарет активно выступает против однополых браков. В её честь названа одна из арен Открытого чемпионата Австралии. В своём письме Мартпна обратилась к арене Маргарет Корт.

«Когда тебя назвали в честь Маргарет Корт, то казалось, что всё сделано правильно. В конце концов у Рода Лэйвера уже был стадион, а Корт — одна из величайших теннисисток всех времён.

Я уже давно простила Корт за её вызывающие комментарии в 1990-м, когда она назвала меня плохим примером, так как я лесбиянка. Теперь всё с ней понятно: она потрясающая теннисистка и гомофоб. Она продолжает настаивать на том, чтобы представители ЛГБТ-сообщества не получали равных прав с другими. Мы не должны приветствовать такое поведение. Стоит отметить Ивонн Гуллагонг и назвать в честь неё арену», — цитирует Навратилову AP.