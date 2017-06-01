Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев американку Тэйлор Таунсенд (Q) со счётом 6:0, 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Се Шувэй дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Се Шувэй поспорит с победительницей матча Хлоэ Паке (Франция, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 28).