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Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Сепеде-Ройг на «Ролан Гаррос»

1 июня 2017, четверг. 15:30. Теннис

В 17:30 по московскому времени начнётся матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (16) и представительница Парагвая Вероника Сепеде-Ройг. Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Сепеде-Ройг на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо, либо со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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