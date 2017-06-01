Вавринка вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Долгополова

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, получивший от организаторов третий номер посева, вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв украинца Александра Долгополова со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. Вавринка 16 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9 возможных. На счету Долгополова 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

В другом матче второго круга Чхун Хён из Южной Кореи обыграл представляющего Узбекистан Дениса Истомина со счётом 6:1, 7:5, 6:1. За выход в четвёртый круг Чхун Хён сыграет с японцем Кеем Нисикори (8).