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Дель Потро успокоил расплакавшегося Альмагро на «Ролан Гаррос»

1 июня 2017, четверг. 18:16. Теннис

Хуан-Мартин дель Потро (29) проявил искреннее сострадание к своему сопернику испанцу Николасу Альмагро, который не смог завершить матч второго круга Открытого чемпионата Франции против аргентинца.

В первых двух сетах соперники обменялись победами со счётом 6:3. В третьей партии счёт также был равным – 1:1, когда Альмагро вдруг не среагировал на подачу дель Потро. Некоторое время стоял, а затем рухнул на корт и разрыдался — из-за травмы колена он не мог продолжать матч. Хуан-Мартин первым подбежал к сопернику, помог ему подняться и утешал, пока тот в слезах не покинул корт.

Видео доступно в «Твиттере».

Дель Потро, Ф. Лопес и Нисикори вышли в третий круг «Ролан Гаррос»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Николас Альмагро Хуан-Мартин дель Потро
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