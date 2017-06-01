Маррей вышел в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Дель Потро

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырех сетах обыграв словака Мартина Клижана со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа 34 минуты. Маррей девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из 14 брейк-пойнтов. На счету Клижана пять эйсов, семь ошибок на подаче и два брейка.

За выход в четвёртый круг Маррей сыграет с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (29).

В другом матче второго круга итальянец Фабио Фоньини (28) переиграл соотечественника Андреаса Сеппи со счётом 6:4, 7:5, 6:3. Следующим соперником Фоньини станет швейцарец Стэн Вавринка (3).